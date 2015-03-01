Ресторан на 8-й Советской улице в Петербурге закрыли после жалоб на отравление

Официально о причинах закрытия заведение в социальных сетях и на сайте не сообщает, однако ранее петербуржцы жаловались на качество еды в Ivory Garden.

Ресторан Ivory Garden, расположенный в центре Петербурга на 8-й Советской улице, приостановил свою деятельность после жалоб жителей города на отравление. Об этом пишет 78.ru 18 октября.

Официально о причинах закрытия заведение в социальных сетях и на сайте не сообщает, однако ранее петербуржцы жаловались на качество еды в Ivory Garden. В частности, по словам блогера Вероники, после посещения ресторана она плохо себя почувствовала. Девушка и другие пострадавшие отмечают, что у них есть анализы, подтверждающие сальмонеллез.

Вероника отправила запрос о проверке качества еды в заведении. После ее отравления Ivory Garden работал еще пять дней и только тогда был закрыт. Блогер продолжает искать отравившихся, чтобы подать коллективный иск.

Ранее на Piter.TV: в Кронштадте закрыли семейное кафе, где отравились 12 человек.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)