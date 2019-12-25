В Кронштадте закрыли семейное кафе, где отравились 12 человек

Решением суда кафе будет закрыто до конца ноября.

Кронштадтский районный суд Петербурга постановил закрыть на два месяца кафе "Стрелец" после массового отравления. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

После обеда в кафе 27 сентября признаки отравления почувствовали 12 человек, в том числе дети. Дети приехали из разных городов на конкурс, четверых пришлось госпитализировать.

В ходе проверки в заведении специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения: в помещениях было грязно, в некоторых даже находились посторонние предметы (например, шины). Посуда не проходила дезинфекцию в конце дня. На кухне нашли продукты с истекшим сроком годности.

Представитель кафе заверила, что все нарушения будут устранены. Решением суда кафе будет закрыто до конца ноября.

В конце сентября сервис доставки "Самокат" оштрафовали после массового отравления "Грин Бокс".

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