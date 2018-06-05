Из детского сада эвакуировали 39 детей и 13 человек персонала.

Появились подробности пожара на 8-ой Советской улице, 6/8. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По новой информации, горит квартира на шестом этаже, площадь пожара составляет 15 квадратных метров. По данным МЧС, есть угроза распространения. Из квартиры эвакуировали человека, ему оказывают помощь медики. Также эвакуировали 35 жильцов дома и 39 детей и 13 человек персонала детского сада, который находится на первом этаже. Детей перевели на вторую площадку детского сада.

Спасатели не могли подступиться к горящему зданию в Невском районе. Их помощь не понадобилась.

Видео: Piter.TV