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fvbykov
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Пожар в автомастерской в Невском районе удалось потушить самостоятельно

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На поднявшийся дым со стороны улицы Седова обратили внимание пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Водители заметили, что на улице Седова "что-то горит" и "пожарным туда не попасть". Оказалось, что помощь спасателей тут и не потребовалась. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, днем 21 ноября в автомастерской на проспекте Обуховской обороны рабочие демонтировали систему вентиляции. Во время работ произошел пожар на двух метрах площади. Пострадавших нет, огонь был ликвидирован до прибытия пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что маршрутка попала в ДТП на Вербной: в результате аварии есть пострадавшие

Фото, видео: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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