Пожар в автомастерской в Невском районе удалось потушить самостоятельно

Водители заметили, что на улице Седова "что-то горит" и "пожарным туда не попасть". Оказалось, что помощь спасателей тут и не потребовалась.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, днем 21 ноября в автомастерской на проспекте Обуховской обороны рабочие демонтировали систему вентиляции. Во время работ произошел пожар на двух метрах площади. Пострадавших нет, огонь был ликвидирован до прибытия пожарных.
Ранее мы сообщали о том, что маршрутка попала в ДТП на Вербной: в результате аварии есть пострадавшие.
Фото, видео: vk.com/spb_today
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