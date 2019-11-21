Маршрутка попала в ДТП на Вербной: есть пострадавшие

Сначала об аварии сообщили в сообществе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Представители сообщества задались вопросом, на что отвлекся водитель, который следовал по 363-му маршруту. В результате неудачного маневра 44-летний мужчина за рулем ПАЗа совершил столкновение автоомбиля с Volkswagen Touareg, который въехал "паравозиком" в Mercedes. Иномарками управляли представительницы прекрасного пола.

В результате такого столкновения пострадали пять пассажирок маршрутки "Третьего парка" разного возраста. Они получили легкие и средние травмы.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все детали случившегося.

Ранее мы сообщали о том, как петербурженка больше часа охраняла неадекватного мужчину.

Видео: vk.com/dorinspb