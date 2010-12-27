Петербурженка больше часа охраняла неадекватного мужчину

Во дворе школы № 695 на Артиллерийской улице мужчина избил двух взрослых и продемонстрировал удушающий прием на семикласснике. Приехал петербуржец к школе на автомобиле "Санг Йонг". Об этом сообщила "Фонтанка".
Увидев это, местная жительница вызвала полицию. По словам женщины, неадекватный мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов документы и к нему стали относиться лояльнее. Женщина побоялась, что дебошира отпустят безнаказанно и позвонила журналистам.
По данным СМИ, владельцем автомобиля может быть сотрудник ГИБДД. Корреспонденты позвонили бывшему тестю предполагаемого хулигана и на конце провода услышали:
Я так и знал, что когда-нибудь этим всё закончится.
Видео: на улице Ленсовета произошло ДТП из-за невнимательного водителя.
Фото: pixabay
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