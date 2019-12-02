Площадь пожара дома на Лиговском выросла до 1,5 тыс. кв.м

Огонь удалось локализовать и снизить ранг с №3 до №2.

Через два часа после поступления сигнала о пожаре в Центральном районе на Лиговском проспекте в жилом доме №115 огонь удалось локализовать и снизить ранг с №3 до №2. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона в воскресенье, 25 июля.

По данным ведомства, произошло возгорание кровли пристройки и жилого дома на общей площади 1500 кв.метров. Ранее сообщалось о площади в 300 "квадратов". Информации о пострадавших не поступало. На данный момент пожар локализован.

В 17:10 пожар локализован, ранг пожара снижен до №2, - сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли 89 спасателей и 22 единицы техники.

Ранее мы писали, что стала известна причина пожара в кафе на Ветеранов.

Фото и видео: Piter.tv