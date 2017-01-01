На Лиговском проспекте горят жилые квартиры

Пожару присвоили ранг № 2.

Сегодня, 25 июля, в Центральном районе вспыхнул страшный пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В доме № 115 по Лиговскому проспекту произошло воспламенение. Запрос в службу спасения поступил в 15:28. Сейчас на месте возгорания работают более 50 пожарных на 12 спецмашинах. В жилом здании горит кровля площадью 300 "квадратов". Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили номер 1-БИС. В 15:46 ранг повысили до № 2.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стала известна причина пожара в кафе на Ветеранов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург