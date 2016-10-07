В пожаре на Лиговском пострадали двое человек

Женщину госпитализировали, а пожарный получил тепловой удар.

В пожаре на Лиговском проспекте в доме №115 пострадали двое человек. Об этом пишет "Фонтанка".

Женщина была эвакуирована из дома, ее осмотрели врачи, после чего было принято решение о госпитализации в НИИ Джанелидзе, по данным издания со ссылкой на Дмитрия Легенького, первого замначальника ГУ МЧС по Петербургу генерал-майора внутренней службы. Также сообщается, что один из пожарных получил в ходе ликвидации пожара тепловой удар.

Напомним, на Лиговском проспекте загорелась кровля дома №115 площадью 1,5 тыс кв. м. На данный момент ранг пожара снижен до №1. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разборкой завалов.

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Фото и видео: Piter.tv

