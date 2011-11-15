Появилось видео горящей BMW на Октябрьской набережной

Сообщается, что в автомобиле сгорели все части. Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 25 июля, в Невском районе загорелась BMW. Об это сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Возгорание произошло у дома №96/1 по Октябрьской набережной. Сообщается, что в автомобиле сгорели все части. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что площадь пожара дома на Лиговском выросла до 1,5 тыс. кв.м.

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