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Появилось видео горящей BMW на Октябрьской набережной

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Сообщается, что в автомобиле сгорели все части. Информации о пострадавших не поступало. 

В воскресенье, 25 июля, в Невском районе загорелась BMW. Об это сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

Возгорание произошло у дома №96/1 по Октябрьской набережной. Сообщается, что в автомобиле сгорели все части. Информации о пострадавших не поступало. 

В ликвидации пожара участвовали 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы сообщали, что площадь пожара дома на Лиговском выросла до 1,5 тыс. кв.м.

Видео: Вконтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: bmw пожар, сгорела машина октябрьская набережная
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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