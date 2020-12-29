Митянина рассказала о задержаниях детей во время митинга в Петербурге

В период проведения несанкционированных акций в субботу, 23 января, были случаи задержания несовершеннолетних. Об этом 78.ru рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина.
По словам Митяниной, общее количество задержанных подростков в настоящий момент выясняется. Такие данные должны предоставить уполномоченные органы.
Также уполномоченный по правам ребенка отметила, что при задержании несовершеннолетних полицейские связывались с их родителями и передавали детей им.
Во время протестной акции в Петербурге в поддержку Навального задержали минимум 16 журналистов.
Фото: Piter.tv
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