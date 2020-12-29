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Митянина рассказала о задержаниях детей во время митинга в Петербурге
Сегодня, 8:06
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nastya960

Митянина рассказала о задержаниях детей во время митинга в Петербурге

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Детей полицейские передавали родителям.

В период проведения несанкционированных акций в субботу, 23 января, были случаи задержания несовершеннолетних. Об этом 78.ru рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина. 

По словам Митяниной, общее количество задержанных подростков в настоящий момент выясняется. Такие данные должны предоставить уполномоченные органы.

Также уполномоченный по правам ребенка отметила, что при задержании несовершеннолетних полицейские связывались с их родителями и передавали детей им.

Во время протестной акции в Петербурге в поддержку Навального задержали минимум 16 журналистов.

Фото: Piter.tv

Теги: митинг, митянина, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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