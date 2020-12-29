Митянина рассказала о задержаниях детей во время митинга в Петербурге

Детей полицейские передавали родителям.

В период проведения несанкционированных акций в субботу, 23 января, были случаи задержания несовершеннолетних. Об этом 78.ru рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина.

По словам Митяниной, общее количество задержанных подростков в настоящий момент выясняется. Такие данные должны предоставить уполномоченные органы.

Также уполномоченный по правам ребенка отметила, что при задержании несовершеннолетних полицейские связывались с их родителями и передавали детей им.

Во время протестной акции в Петербурге в поддержку Навального задержали минимум 16 журналистов.

Фото: Piter.tv