Во время протестной акции в Петербурге в поддержку Навального задержали минимум 16 журналистов

Журналистам выдали опознавательные жилеты и нарукавники, однако некоторых все же задержали и отвезли в отдаленные отделы полиции.

Во время протестных акций в России 23-го января задержали минимум 52 журналистов, 16 из них работали в Петербурге. Об этом накануне сообщил Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ.

Практически у всех сотрудников медиа были при себе пресс-карты, редакционные задания. Кроме того, большинство из них были в специальных опознавательных жилетах или нарукавниках. Их выдали специально для того, чтобы гарантировать работникам СМИ выполнение ими профессиональных обязанностей без помех.



Северная столица оказалась в лидерах по количеству задержанных журналистов. Так, например, в автобус посадили Давида Френкеля из "Медиазоны". Такая же ситуация произошла и с Арсением Весниным с "Эхо Петербурга", Эдуардом Бурмистровым с "Дождя", Олегом Дилимбетовым из "Коммерсанта" и другими. По информации Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области, задержанных доставляли в отдаленные от места проведения акции отделы полиции — от Колпино до Стрельны. После дополнительной проверки документов многих отпускали без составления протоколов.

Общественная организация пообещала проанализировать имеющуюся информацию по задержаниям коллег и дать оценку действиям правоохранительных органов.

За прошедшие сутки в Петербурге сотрудники полиции задержали 650 человек.

Фото: Piter.TV