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Во время протестной акции в Петербурге в поддержку Навального задержали минимум 16 журналистов
Сегодня, 14:14
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nadezhda_sib

Во время протестной акции в Петербурге в поддержку Навального задержали минимум 16 журналистов

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Журналистам выдали опознавательные жилеты и нарукавники, однако некоторых все же задержали и отвезли в отдаленные отделы полиции.

Во время протестных акций в России 23-го января задержали минимум 52 журналистов, 16 из них работали в Петербурге. Об этом накануне сообщил Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ.

Практически у всех сотрудников медиа были при себе пресс-карты, редакционные задания. Кроме того, большинство из них были в специальных опознавательных жилетах или нарукавниках. Их выдали специально для того, чтобы гарантировать работникам СМИ выполнение ими профессиональных обязанностей без помех. 

Северная столица оказалась в лидерах по количеству задержанных журналистов. Так, например, в автобус посадили Давида Френкеля из "Медиазоны". Такая же ситуация произошла и с Арсением Весниным с "Эхо Петербурга", Эдуардом Бурмистровым с "Дождя", Олегом Дилимбетовым из "Коммерсанта" и другими. По информации Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области, задержанных доставляли в отдаленные от места проведения акции отделы полиции — от Колпино до Стрельны. После дополнительной проверки документов многих отпускали без составления протоколов. 

Общественная организация пообещала проанализировать имеющуюся информацию по задержаниям коллег и дать оценку действиям правоохранительных органов.

За прошедшие сутки в Петербурге сотрудники полиции задержали 650 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: акция протеста, задержание журналистов, союз журналистов петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Nadezda098
Сегодня 14:39

Вот так всегда. Лижбы орестовать. Нарушение прав человека. 

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