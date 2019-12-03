"Трансконтейнер" прокомментировал пожар в своем ангаре на Московском шоссе

Также Piter.TV узнал, пострадали ли от крупного пожара соседствующие с горевшим ангаром склады.

В крупном пожаре, охватившим склад на Московском шоссе, оказался объект компании "Трансконтейнер". Такую информацию выдают карты и информация из интернета. Piter.TV позвонил в пресс-службу компании, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.

В "Трансконтейнере" нам сказали, что в пожаре действительно пострадал их объект.

Там наш контейнерный терминал. Он находится в рабочем состоянии. Пострадал склад, где сгорело четыре тонны фанеры и каучука, в остальном вся инфраструктура осталась в порядке. Из людей никто не пострадал. – подтвердили в компании.

Предварительный ущерб "Трансконтейнер" пока оценить не готов. По словам пресс-службы, случившееся будет изучаться, в том числе, причины возгорания.

Наш терминал застрахован, но сейчас заявления делать рано, нужно все изучать и расследовать – подытожили в пресс-службе.

Также Piter.TV позвонил компаниям, склады которых соседствуют с горевшим ангаром. В "Армада Парк", чей объект расположен по адресу Московское шоссе, 52, сказали, что пожар их не коснулся. Содержимое складов и сотрудники не пострадали, в помещения залетел только запах дыма.

Естественно, в радиусе нескольких километров чувствовалась гарь, чувствуется до сих пор на складе. Основная масса дыма уходила высоко, больше в Колпино, в Шушары. В целом, все в порядке. – ответили в "Армада Парк".

В "Деловых линиях" на наш вопрос также ответили. Пресс-служба компании отметила, что их объект в доме №52 по Московскому шоссе работает в обычном режиме без перебоев – километровое расстояние между терминалом "Деловых линий" и сгоревшим складом никак не повлияло на деятельность компании.

Видео: Piter.TV

Фото: скрин Google-карты