Пожар на Московском шоссе: что известно на данный момент

В 07:59 локализовали огонь на площади 12 тысяч квадратных метров.

На данный момент на Московском шоссе продолжают работать пожарные. Сейчас пожару присвоен уровень сложности №3 (сложная обстановка, запрошены дополнительные силы. Всего на месте пожара работают 10 отделений). Ранее работа велась по рангу №4 (сложная обстановка, на месте пожара работают 13 отделений). Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Напомним, 3 декабря в 02:13 на Московском шоссе, 54 загорелся ангар. В 02:59 ранг пожара увеличили до номера 4, в помешении обвалились все конструкции. По предварительным данным, в ангаре хранились химические удобрения и каучук. В тушении огня участвовали 220 человек, 49 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда. В 07:59 локализовали огонь на площади 12 тысяч квадратных метров.

На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. Все показатели в норме.

Ранее "ПетербургГаз" опроверг информацию о хлопке газа на 8-ой Советской улице.

Видео: Piter.TV