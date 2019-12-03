В ангаре на Московском шоссе горели каучук и химические удобрения

В ликвидации пожара участвовали 220 человек, 49 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда.

Ночью 3 декабря на Московском шоссе, 54 горел ангар размерами 150×80м и высотой 15 метров. Ангар находится в промышленный зоне в складских помещениях. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 02:13, в 02:59 ранг пожара увеличили до номера 4. Ангар горел по всей площади, произошло обрушение конструкций. По предварительной информации, внутри хранился каучук и химические удобрения. Сведений о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали 220 человек, 49 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда. В 07:59 удалось локализовать огонь на площади 12 тысяч квадратных метров.

Для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. Сейчас все показатели в норме.

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Видео: МЧС