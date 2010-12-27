Открытый огонь в ангаре на Московском шоссе ликвидировали

Пламя пожарные тушили около 14 часов.

В тушении крупного складского пожара на Московском проспекте значительное продвижение: к 15.22 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу. Пожар тушили около 14 часов. Ранее сообщалось, что площадь горения разрослась до 700 квадратных метров.

На данный момент среди тлеющих обломков конструкций на площади в 100 квадратных метров работают 26 пожарных и 5 единиц техники. Проводится проливка.

Сообщалось, что возгорание могло произойти из-за несоблюденных правил пожарной безопасности, службы не проследили за устранением недочетов. Принесенный ущерб владелец сгоревшего склада, компания "Трансконтейнер", пока не готова оценить – руководство ждет полной проверки случившегося.

Фото: Piter.TV