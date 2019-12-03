МЧС: площадь горения в ангаре на Московском шоссе достигла 700 кв.метров

Площадь горения в ангаре на Московском шоссе достигла 700 кв.метров. В настоящее время специалисты заняты проливкой завалов. Об этом сообщает пресс-лужба МЧС.
"На месте пожара в районе Шушар подразделения работают по проливке завалов, площадь горения в которых 700 кв.м.",
—сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория и дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. По данным ведомстве, все показатели в норме.
В ликвидации пожара участвовали 220 человек, 49 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда.
Напомним, что МЧС уже проводило проверку на объектах АО "Логистика Терминал", входящей в ПАО "Трансконтейнер". Инспекторы отметили, что в серверной площадью 24 квадратных метра не было установок автоматического пожаротушения.
Ранее "Трансконтейнер" прокомментировал Piter.TV пожар в своем ангаре на Московском шоссе.
Видео:МЧС
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