МЧС: площадь горения в ангаре на Московском шоссе достигла 700 кв.метров

На данный момент на Московском шоссе продолжают работать пожарные.

Площадь горения в ангаре на Московском шоссе достигла 700 кв.метров. В настоящее время специалисты заняты проливкой завалов. Об этом сообщает пресс-лужба МЧС.

"На месте пожара в районе Шушар подразделения работают по проливке завалов, площадь горения в которых 700 кв.м.", —сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория и дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. По данным ведомстве, все показатели в норме.

В ликвидации пожара участвовали 220 человек, 49 единиц техники, в том числе 2 пожарных поезда.

Напомним, что МЧС уже проводило проверку на объектах АО "Логистика Терминал", входящей в ПАО "Трансконтейнер". Инспекторы отметили, что в серверной площадью 24 квадратных метра не было установок автоматического пожаротушения.

Ранее "Трансконтейнер" прокомментировал Piter.TV пожар в своем ангаре на Московском шоссе.

Видео:МЧС