Склад на Московском шоссе мог сгореть из-за нарушений правил безопасности

Инспекторы отметили, что в серверной площадью 24 квадратных метра не было установок автоматического пожаротушения.

Инспекторы МЧС в феврале прошлого года выявили нарушения требований пожарной безопасности на территории сгоревшего склада с каучуком в Петербурге. Об этом стало известно из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

МЧС проводило проверку на объектах АО "Логистика Терминал", входящей в ПАО "Трансконтейнер". Инспекторы отметили, что в серверной площадью 24 квадратных метра не было установок автоматического пожаротушения. Также не были соблюдены требования к расстоянию при смежном расположении приемно-контрольных приборов. Все недочеты должны были устранить до 1 февраля 2019 года. Но никаких отметок об исполнении не появлялось.

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Видео: МЧС