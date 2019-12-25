В начале июня этого года на вторичном рынке города экспонируется 31,1 тыс. объектов.

Спрос на "вторичку" в Петербурге снижается два месяца подряд. Такие данные провели эксперты Группы компаний "Балтийская недвижимость".

В апреле этого года по сравнению с мартом спрос на вторичное жилье снизился на 10,2%. В мае по сравнению с апрелем показатели снизились на 1,84%. Аналитики отметили, что именно в марте этого года петербуржцы чаще всего интересовались "вторичкой".

Однако в мае этого года спрос на покупку вторичного жилья вырос на 52,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала 2021 года спрос на вторичную недвижимость в Петербурге также вырос на 52,63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее мы писали, что с начала года в Петербурге на 8% подорожала "вторичка".

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