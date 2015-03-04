Спрос на офисы в Петербурге упал на 20%

В Петербурге средний размер коммерческой недвижимости в этому году в зависимости от комфорта составил 1,4 до 2 тыс. рублей за квадратный метр.

С начала этого года в Петербурге количество пустующих офисов выросло на 20%. Общий объём сделок по аренде коммерческой недвижимости составил порядка 122 тыс. "квадратов", передают аналитики в компании Maris.

По данным аналитиков, причина сокращения в отсутствии интереса со стороны различных организаций, в том числе и IT. Интерес упал почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Больше всего коммерческими помещениями в 2022-м интересовались предприятия сфер нефтегазовой промышленности, строительства и проектирования, а также предоставления услуг.

В Петербурге средний размер коммерческой недвижимости в этому году в зависимости от комфорта составил 1,4 до 2 тыс. рублей за квадратный метр.

К концу 2022 года в два раза может вырасти площадь пустующих офисов в Петербурге. Как рассказывают эксперты, есть три причины увеличения количества пустых офисов: уход с российского рынка различных иностранных компаний, переезд компаний в меньшие по площади офисы и перевод части сотрудников на "удаленку", а также ввод новых площадей в эксплуатаци

Ранее мы сообщали, что после ухода IT-компаний опустеют 130 тыс. "квадратов" в офисах Петербурга. Основная часть офисов относится к классу В+, их площадь составляет от 3 тыс. до 15 тыс. квадратных метров.

Фото: Piter.tv