К концу 2022 года в два раза может вырасти площадь пустующих офисов в Петербурге

Как рассказывают эксперты, есть три причины увеличения количества пустых офисов: уход с российского рынка различных иностранных компаний, переезд компаний в меньшие по площади офисы и перевод части сотрудников на «удаленку», а также ввод новых площадей в эксплуатацию.

К концу этого года в Петербурге может увеличиться в два раза площадь пустующих офисных помещений. Об этом в пятницу, 24 июня, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей компаний в сфере строительства, торговли и управления офисной недвижимостью.

Так, в мае порядка 9% совокупной площади городских офисов оставалась пустой — это около 150 тысяч квадратных метров. К концу года этот показатель может достичь 15-20% или 300-400 тыс. квадратных метров. По данным экспертов, процесс высвобождения площадей начался с марта и может растянуться на срок от трех месяцев до полугода.

Как рассказывают эксперты, есть три причины увеличения количества пустых офисов: уход с российского рынка различных иностранных компаний, переезд компаний в меньшие по площади офисы и перевод части сотрудников на "удаленку", а также ввод новых площадей в эксплуатацию.

По словам партнера "БестЪ. Коммерческая недвижимость" Станислава Ступникова, в конце года будет пустовать только 15% офисных площадей.

Фото: Piter.tv

