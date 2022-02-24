Петербуржцы стали на 88% чаще озеленять офисы

В специалистах по обработке зелени теперь нуждаются чаще на 334%.

В сентябре 2024 года жители Петербурга стали на 88% чаще озеленять офисы. К такому выводу пришли аналитики "Авито Услуг", стало известно 22 октября Piter.TV.

В последние годы озеленение и экологичность стали главными трендами в офисах города. Уточняется, что компании осознают важность создания более здоровой среды для сотрудников и клиентов.

Кроме того, увеличился спрос на исполнителей, которые готовы помочь поддерживать растения в помещениях в благоприятной среде. В специалистах по обработке зелени теперь нуждаются чаще на 334%. Среди их услуг – поливка растений, а также помощь в лечении.

Помимо этого, предприниматели заботятся о внешнем виде офисов и их дворов. В Северной столице с недавних пор пользуется популярностью услуга по посадке декоративных деревьев перед офисами – спрос на такую услугу вырос на 58%.

В среднем мастера готовы озеленить офисы начиная от 2,5 тыс. рублей за помещение, а посадка дерева обойдется петербуржцам в 500 рублей за саженец.

Офисные растения могут варьироваться от классических декоративных видов до инновационных вертикальных садов, которые становятся неотъемлемой частью современных офисных пространств. Специалисты по озеленению наращивают обороты, в связи с этим в сентябре 2024 года предложение от садовников на платформе "Авито Услуги" увеличилось на 62%. Компании, которые уделяют внимание экологической составляющей офиса, получают преимущества в улучшении благополучия своих сотрудников. Зеленый цвет и естественная атмосфера создают спокойную и расслабляющую обстановку, что, в том числе, помогает бороться со стрессом в рабочей среде. Светлана Филимонова, руководитель категории "Строительство и ремонт" в "Авито Услугах"

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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")