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На улице Александра Матросова построят деловой комплекс
Сегодня, 15:31
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На улице Александра Матросова построят деловой комплекс

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В нем разместят офисы, выставочные пространства и ресторан.

На улице Александра Матросова хотят построить новый деловой комплекс с выставочными пространствами, сообщили 11 октября в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга.  

Проект здания с подземной автостоянкой разработало архитектурное бюро "Студия 44", его рассмотрели на заседании Градостроительного совета при правительстве Северной столицы. 

Комплекс возведут в Выборгском районе на углу улицы Александра Матросова и Выборгской набережной. В нем разместят офисы, выставочные пространства и ресторан. На последнем этаже планируется устройство террасы. 

Члены Градсвета положительно оценили представленный проект и рекомендовали в рабочем порядке проработать озвученные на заседании замечания.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года в Петербурге ввели 54 тыс. "квадратов" новых офисов. 

Фото: пресс-служба КГА Петербурга

Теги: деловой комплекс, улица александра матросова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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