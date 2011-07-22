  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержан применивший "перцовку" в ходе конфликта в клубе на Александра Матросова
Сегодня, 10:45
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержан применивший "перцовку" в ходе конфликта в клубе на Александра Матросова

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство).

Полиция задержала участника конфликта в клубе на улице Александра Матросова, который применил перцовый газ. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 27 августа правоохранителям Выборгского района поступила информация о том, что в заведении злоумышленник брызнул содержимое баллончика в лицо сотруднику и скрылся. В тот же день полицейским позвонили из больницы и рассказали о госпитализации с химическим ожогом роговицы глаз 65-летнего сотрудника. Его после оказания помощи отпустили домой. 

По подозрению в совершении этого преступления 3 сентября поймали 40-летнего рецидивиста. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство). 

Ранее на Piter.TV: молодые люди напали с ножом на двоих мужчин в Красном Селе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: конфликт, улица александра матросова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии