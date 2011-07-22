Задержан применивший "перцовку" в ходе конфликта в клубе на Александра Матросова

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство).

Полиция задержала участника конфликта в клубе на улице Александра Матросова, который применил перцовый газ.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 27 августа правоохранителям Выборгского района поступила информация о том, что в заведении злоумышленник брызнул содержимое баллончика в лицо сотруднику и скрылся. В тот же день полицейским позвонили из больницы и рассказали о госпитализации с химическим ожогом роговицы глаз 65-летнего сотрудника. Его после оказания помощи отпустили домой.

По подозрению в совершении этого преступления 3 сентября поймали 40-летнего рецидивиста. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство).

Фото: Piter.TV