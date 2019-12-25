Молодые люди напали с ножом на двоих мужчин в Красном Селе

Полицейские задержали причастного к ножевому конфликту в Красном Селе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 4 сентября поступила информация о ссоре возле дома по Красногорской улице. На месте обнаружили нетрезвых мужчин в возрасте 27 лет и 41 года, оба получили ранения. Старший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Предварительно, потерпевшие распивали спиртные напитки на детской площадке. К ним подошла компания молодых людей, один из которых напал с ножом, после чего скрылся.
На Бронетанковой улице по подозрению задержали 37-летнего местного жителя, он доставлен в отдел для разбирательства.
