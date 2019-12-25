  1. Главная
Молодые люди напали с ножом на двоих мужчин в Красном Селе
Сегодня, 10:18
На Бронетанковой улице по подозрению задержали 37-летнего местного жителя.

Полицейские задержали причастного к ножевому конфликту в Красном Селе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 4 сентября поступила информация о ссоре возле дома по Красногорской улице. На месте обнаружили нетрезвых мужчин в возрасте 27 лет и 41 года, оба получили ранения. Старший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. 

Предварительно, потерпевшие распивали спиртные напитки на детской площадке. К ним подошла компания молодых людей, один из которых напал с ножом, после чего скрылся. 

На Бронетанковой улице по подозрению задержали 37-летнего местного жителя, он доставлен в отдел для разбирательства. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца ждет суд за убийство знакомого кухонным ножом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красное село, ножевой конфликт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

