Петербуржца ждёт суд за убийство знакомого кухонным ножом

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого кухонным ножом. Об этом сообщили в следственном отделе по Кировскому району.

Следствием установлено, что ночью с 5 на 6 июля злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Маршала Жукова, в ходе конфликта нанес знакомому не менее 12 ударов ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: unsplash (wu yi)