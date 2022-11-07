Петербуржца, стрелявшего в жену из ружья, в ближайшее время ждёт суд

Следователем собрана достаточная доказательственная база.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство супруги. Об этом сообщили в следственном отделе по Калининскому району.

Следователями установлено, что утром 2 мая злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Руставели, во время семейного конфликта не менее 4 раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону супруги. Женщине удалось спрятаться от мужа в другой комнате.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

