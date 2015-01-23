С начала года в Петербурге ввели 54 тыс. "квадратов" новых офисов

Это на 45% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала 2024 года в Петербурге ввели в эксплуатацию всего 54 тыс. "квадратов" новых офисных площадей. Это на 45% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, рассказали Piter.TV в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

Из-за стабильного спроса и дефицита предложения арендные ставки в зданиях класса А выросли на 27% по сравнению с декабрем прошлого года, достигнув 2,8 тыс. рублей за "квадрат" в месяц. Все объекты, которые вышли на рынок в этом году, относятся к классу В, и четыре из них – объекты реконструкции.

В III квартале заработали бизнес-центры Avantgarde на Кондратьевском проспекте и Bogush center на Красноармейской улице. До конца года построят только один объект класса А – "Невская Ратуша". Офисы в нем уже сданы в аренду одной компании.

Мы наблюдаем активизацию бизнеса, особенно в секторе информационных технологий и услуг, что ведет к увеличению потребности в качественных офисных площадях. Компании расширяются и ищут новые помещения, соответствующие требованиям времени. Кроме того, рост спроса связан с реализацией отложенных планов по аренде, которые были заморожены на фоне экономической неопределенности в предыдущие годы. Дополнительно ограниченное предложение новых качественных офисов, особенно класса А, усиливает конкуренцию за доступные площади, что стимулирует рост арендных ставок и приводит к быстрому заполнению вводимых объектов. Регина Волошенко, директор департамента офисной недвижимости NF Group в Петербурге

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