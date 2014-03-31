Проект делового комплекса на Кузнецовской улице получил одобрение Градсовета

Архитектура поддерживает стиль соседнего спортивного комплекса "СКА Арена".

Градостроительный совет Санкт-Петербурга одобрил проект многофункционального делового комплекса, который появится на Кузнецовской улице, 31, литера А. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработан архитектурным бюро "Студия 44" по заказу ООО "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры". Комплекс включает восемь зданий с офисами, ресторанами и магазинами, а между ними будут обустроены небольшие скверы и общественные пространства. Архитектура поддерживает стиль соседнего спортивного комплекса "СКА Арена" за счет применения металлических конструкций.

Архитектор Никита Явейн отметил, что проект создан с учетом визуальной проницаемости застройки и гармоничного перехода высот к центру комплекса. Градсовет одобрил проект большинством голосов.

Фото: КГА