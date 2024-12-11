Огонь вспыхнул в грузинском ресторане на Кузнецовской

Пожар охватил подсобное помещения заведения.

В 19:54 в петербургский МЧС поступило сообщение о пожаре, который был замечен в грузинском ресторане по адресу Кузнецовская улица, 22, – сообщают в Оперативной пресс-службе спасателей Северной столицы.

Огонь охватил площадь в 7 кв. метров в подсобном помещении заведения. На его тушение отправились 15 пожарных на 3 машинах. Они ликвидировали возгорание к 20:20. Сведений о пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.TV