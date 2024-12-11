В Кировске на Новой улице обрушился грунт

Территория проведения работ огорожена, проход для населения закрыт.

Сегодня в поисково-спасательный отряд Тосно поступила заявка об обрушении грунта в месте проведения работ по улице Новая города Кировск. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба ЛО.

Спасатели осмотрели место и зафиксировали частичное обрушение грунта и асфальтового покрытия. Подмытия корней и угрозы падения деревьев на момент обследования не наблюдалось.

Территория проведения работ огорожена, проход для населения закрыт.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО