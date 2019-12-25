Помимо хоккейных матчей, комплекс "СКА Арена" способен принимать соревнования по 20 видам спорта и концерты, вмещая до 23 тысяч гостей.

В Петербурге в 2023 году состоялось открытие крупнейшего в мире хоккейного стадиона – "СКА Арена", рассчитанного на 21 500 зрителей. Построенная на месте бывшего СКК "Петербургский", арена стала рекордсменом, превзойдя по вместимости даже легендарный "Белл-центр" в Монреале. Портал "Строительный Петербург" рассказал о строительстве самого большого хоккейного стадиона в мире.

Стоимость постройки составила 60 млрд рублей. Семь этажей здания разделены на 14 секторов. Помимо хоккейных матчей, комплекс способен принимать соревнования по 20 видам спорта и концерты, вмещая до 23 тысяч гостей.

Вокруг арены раскинулся современный спортивный парк с зонами для разных активностей: фестивальной, прогулочной, семейной и спортивной. Зимой здесь появится открытый каток. Фестивальная зона готова принять 10 тысяч человек, а автоматизированная система управления обеспечивает комфорт и безопасность.

Арена получила одобрение от Владимира Путина, посетившего ее в январе 2024 года. Президент отметил удобство и масштаб объекта, назвав его "дворцом" для зрителей. СКА Арена обещает стать новым центром спортивных и культурных событий, привлекая посетителей со всего мира.

Фото: Piter.tv