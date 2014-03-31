В Выборгском районе построят деловой комплекс с террасой и выставочными пространствами

Здание включит офисные помещения, выставочные пространства, ресторан и террасу на последнем этаже.

В Выборгском районе Петербурга на пересечении улицы Александра Матросова и Выборгской набережной планируется строительство нового многофункционального делового комплекса. Проект разработан архитектурным бюро "Студия 44" и был представлен на заседании Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание включит офисные помещения, выставочные пространства, ресторан и террасу на последнем этаже. Комплекс будет корректно интегрирован в существующую застройку, поддерживая соседние архитектурные решения. Особое внимание уделено отделке здания — фасады будут выполнены из кирпича, с характерными скругленными углами. Главный вход, оформленный в виде золотой арки, акцентирует внимание на реку Неву.

Проект был положительно оценен членами Градсовета, однако они рекомендовали детально проработать ряд замечаний.

Фото: КГА