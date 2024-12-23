В Москве задержаны подозреваемые в краже из офисов

Общий ущерб превысил три миллиона рублей.

В Москве полицейские задержали подозреваемых в краже из офисов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники путем повреждения дверных замков и вскрытия окон проникали в офисные помещения организаций. Они похищали ценные вещи и денежные средства, принадлежащие сотрудникам компаний. Общий ущерб превысил три миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали по местам их проживания. В ходе обысков обнаружены и изъяты орудия взлома и часть похищенных денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА

