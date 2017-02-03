В Москве задержали экс-замминистра просвещения РФ

По данным следствия, задержанный обвиняется в многомиллионном хищении бюджетных средств.

В Москве задержали экс-замминистра просвещения России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным следствия, задержанный обвиняется в многомиллионном хищении бюджетных средств. Вместе с сообщниками они разработали криминальную схему по хищению денежных средств, выделенных на развитие профессионального образования. Бывшего замминистра просвещения задержали в одном из столичных аэропортов. Сумма ущерба от их деятельности составила свыше 54 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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