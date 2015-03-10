ФСБ сообщила о попытке ВСУ атаковать крупную электроподстанцию в Донецке

С задачей справился РЭБ "Купол Донбасса".

Российская система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" (РЭБ) успешно перехватила украинский беспилотник с кумулятивно-фугасным зарядом. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ. Специалисты из силового ведомства уточнили, что дрон противника с опасным содержимым находился вблизи крупной подстанции, размещенной вблизи города Донецка на территории Донецкой народной республики.

В Куйбышевском районе системой защиты воздушного пространства перехвачен ударный беспилотник самолетного типа,направленный на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов. пресс-служба УФСБ РФ по ДНР

Местные взрывотехники с помощью мобильного робототехнического комплекса смогли деактивировать исполнительный механизм, после чего обезвредили взрывное устройство и ликвидировали аппарат на специально предназначенном для этого полигоне.

Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, УФСБ по ДНР