Дефицит бизнес-центров наблюдается в Петербурге

Предварительно прогнозируется усиление активности покупателей среди корпоративных клиентов, желающих приобрести офисные площади.

Санкт-Петербург завершил 2024 год вводом всего 83 тыс. квадратных метров коммерческой офисной недвижимости, что на 38% ниже показателя предыдущего года и является минимальным уровнем за последние 19 лет. Согласно данным консалтингового агентства Nikoliers, предложение свободных помещений на рынке резко упало до среднего показателя 3,9%: класс A продемонстрировал занятое пространство на уровне 2%, а класс B показал долю вакансий в пределах 5%, пишет "Деловой Петербург".

Темпы чистой аренды офисных площадей заметно опережают темпы ввода новой недвижимости — суммарный объём чистых сделок за 2024 год составил 246 тыс. кв.м, что почти в три раза больше объема введённых площадей и на 34% выше аналогичных результатов 2023-го.

На начало 2025 года ситуация продолжает оставаться напряжённой: свободная площадь на рынке офисной недвижимости снизилась до 3,5%, сократившись на 2,9 процентных пункта по сравнению с первым кварталом 2024 года, когда показатель свободного пространства составлял 6,4%. Аналитики связывают такую тенденцию с высоким спросом со стороны арендаторов и отсутствием существенного прироста новостроек.

Предварительно прогнозируется усиление активности покупателей среди корпоративных клиентов, желающих приобрести офисные площади. Впрочем, новый цикл активной застройки офисной недвижимости начнётся не ранее 2027 года, считают аналитики портала BN.ru.

Отдельное внимание уделяется развитию сегмента коворкингов, предлагающих офисные решения формата "всё включено", однако их доля в структуре предложений остается скромной — чуть более 2%.

Наиболее активными участниками рынка остаются IT-компании, нефтегазовые предприятия и коммерсанты, предпочитающие большие блоки недвижимости размером от 1 тыс. кв.м. Малый бизнес и стартапы продолжают искать компактные помещения до 250 кв.м с готовым ремонтом. Кроме того, постепенно увеличивается интерес госструктур к аренде коммерческих площадей: их доля в спросе поднялась до 20%, тогда как ранее этот показатель не превышал 3%.

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