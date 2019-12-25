Спрос на комнаты в Петербурге растет, предложение снижается

В последний месяца лета количество запросов на покупку комнат выросло на 10,33%.

Стало известно, что в августе текущего года в Петербурге на 10,33% выросло количество запросов на покупку комнат в квартирах, по сравнению с июлем. Об этом сообщили эксперты профильного агенства недвижимости "Доли.ру".

Помимо этого, интерес к недвижимости в этом августе оказался на 18,72% выше, чем в августе 2019-го. Однако количество предложений не соответствует спросу. Так, количество желающих продать комнату в августе 2020 года снизилось на 2,5% по сравнению с июлем. Также снизилось на 11,74% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

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