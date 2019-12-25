Стало известно, в какой отрасли больше всего требуются стажеры в Петербурге

В четверти вакансий не указано требование об опыте работы.

Петербург стал одним из лидеров по числу размещенных вакансий с предложениями о стажировке на сайте hh.ru. К такому выводу пришли аналитики компании интернет-рекрутмента на Северо-Западе в результате анализа более 60 тыс. вакансий.

В исследовании были рассмотрены вакансии с вариантами стажировок, которые были размещены в разных регионах России с июля по сентябрь 2020. Среди лидеров оказались Москва (24%), Петербург (9%) и Московская область (6%). В целом за указанный период активность работодателей в Северной столице увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Средняя зарплата, которую предлагают стажерам, ассистентам и помощникам специалистов или руководителей составляет 40 тыс. рублей. Среди наиболее прибыльных сфер оказались инсталляция и сервис, строительство и недвижимость, консультирование. Самый большой спрос на стажеров и ассистентов наблюдается в отраслях розничной торговли (15% от всех подобных вакансий). Чаще всего это стажировки с полной рабочей занятостью.

Ранее в Петербурге возобновили работу кинотеатров, театров и фуд-кортов в ТЦ.