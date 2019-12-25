В Петербурге возобновили работу фуд-корты в ТЦ и кинотеатры

В Санкт-Петербурге открываются для посетителей театры, кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных комплексах.
Ряд ограничений правительства Петербурге снят с 12 сентября в соответствии с изменениями постановления №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Работа организаций возобновляется при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора и соблюдения гражданами социальной дистанции.
Отметим, что ранее в парках и музеях Петербурга возобновили прием туристических экскурсионных групп. Изменение в соответствующее постановление городского правительства было внесено 9 сентября.
Фото: Piter.tv
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