В Петербурге возобновили работу фуд-корты в ТЦ и кинотеатры

Кинотеатры провели первые сеансы в ночь на субботу.

В Санкт-Петербурге открываются для посетителей театры, кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных комплексах.

Ряд ограничений правительства Петербурге снят с 12 сентября в соответствии с изменениями постановления №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Работа организаций возобновляется при условии соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора и соблюдения гражданами социальной дистанции.

Отметим, что ранее в парках и музеях Петербурга возобновили прием туристических экскурсионных групп. Изменение в соответствующее постановление городского правительства было внесено 9 сентября.

Фото: Piter.tv