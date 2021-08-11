Спрос на iPhone 17 превзошел прогнозы

Базовые модели показали сильный спрос на старте.

Спрос на линейку смартфонов iPhone 17 превзошел прогнозы. Об этом сообщили в пресс-службе инвестиционного банка Morgan Stanley.

По данным аналитиков, количество продаваемых устройств превысило ожидаемые прогнозы. Менее популярной моделью стал iPhone Air, который отличается от остальных тонким корпусом. Его покупают меньше всего. При этом базовые модели показали сильный спрос на старте.

Во второй половине 2025 года компания Apple планирует увеличить производство гаджетов. Объем продукции на фоне высокого спроса вырастет до более 90 млн штук.

Ранее в России перестал работать Apple Pay с иностранными картами.

Фото: apple.com