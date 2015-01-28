Спрос на финскую визу подскочил в Петербурге после открытия границ

Представитель посольства отмечает, что ожидается увеличение количества заявлений.

В Первые рабочие дни в июле, 1 и 4 числа, петербуржцы подали 1 050 заявлений на получение финских виз. Об этом рассказали в посольстве Финляндии, пишет "Фонтанка".

Представитель посольства отмечает, что ожидается увеличение количества заявлений.Для сравнения: всего с начала 2022 года в визовый центр Финляндии Петербурга поступило 50 тыс. заявлений (за весь 2021 год 31,5 тыс.). Из них в июне за шенгеном Суоми обратилось 10 тыс. человек, в мае — 8,3 тыс. В Финляндии с 30 июня отменили запрет на въезд граждан третьих стран, в том числе граждан России. Россия отменит запрет на пересечение сухопутной границы с 15 июля

Поезд "Аллегро" не будет ходить между Петербургом и Хельсинки. "Аллегро" – это бренд совместной услуги двух национальных перевозчиков, российского ОАО РЖД и финского VR. Ежедневные поезда между Петербургом и Хельсинки начали ходить в декабре 2010 года.

Фото: Piter.tv