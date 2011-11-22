Спрос на апартаменты в Петербурге достиг исторического максимума

За несколько лет каждый пять покупатель апартаментов совершал повторную покупку.

За первое полугодие текущего года на рынке недвижимости Петербурга реализовали 2,7 тыс. предложений апартаментов. Эксперты консалтинговой компании Colliers обращают внимание, что это стало самым высоким показателем за всю историю рынка апартаментов города.

Так, показатели этого года в два раза превысили результаты аналогичного периода в прошлом году: за шесть месяцев 2020 года было куплено 1,4 тыс. апартаментов. Отмечается, что большая часть купленных лотов в этом году представлена сервисными апартаментами.

С 2018 года по 2021 год каждый пятый покупатель апартаментов покупал еще один лот. Эксперты уточнили, что апартаменты уже стали альтернативой классической сдаче жилья в аренду, обеспечивая инвестору более высокий уровень дохода.

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