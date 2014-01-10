Холдинг Setl Group взял под свой контроль работу Невского завода

Застройщик планирует возвести на территории завода новый жилой комплекс.

Новым генеральным директором ОАО "НЗЛ" стал исполнительный директор Setl City, генеральный директор Setl Stroy Игорь Влащенко. Данные представлены в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Отныне финансово-промышленному холдингу Setl Group принадлежит участок, площадь которого составляет 45 гектаров. На территории Невского завода застройщик планирует возвести новый жилой квартал. Как сообщает газета "Недвижимость и строительство Петербурга", Setl Group снесёт большую часть зданий, на месте которых появятся разновысотные жилые дома (7-9 этажей). Жилой комплекс будет состоять из четырех корпусов с закрытыми дворами. На первых этажах традиционно расположатся коммерческие помещения, под зданиями – паркинги, также застройщик запланировал здание детского сада на 105 детей. На днях КГИОП одобрил эскизный проект застройки пяти участков бывшего Невского завода на проспекте Обуховской Обороны, 38 (литеры Д, АБ, Л, Б, А).

Ранее застройщик Setl Group также купил землю бывшего совхоза "Цветы" в Московском районе.

Фото: wikipedia.org