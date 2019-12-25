Способность коронавируса проникать в мозг подтверждена в ФРГ

Медики провели вскрытие пациентов, умерших от коронавируса.

Способность коронавируса проникать в мозг подтверждена в Германии. Исследование представителей Университетской клиники Гамбург-Эппендорф опубликовал авторитетный научный журнал The Lancet. Работа проведена на основе вскрытия тел погибших пациентов с COVID-19.

Медики изучили тела 43 человек в возрасте от 51 до 91 года. У 53% из пациентов коронавирус был выявлен в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. Прямого разрушительного эффекта инфекция не оказала. Однако ранее американские специалисты зафиксировали, что коронавирус при попадании в мозг не провоцирует иммунную реакцию. Он ограничивает нейронам доступ к кислороду. Это сказывается на гибели клеток мозга.

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