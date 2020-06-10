Способ заваривать чай в США признали отвратительным. Вирусный ролик распространился по социальной сети TikTok. Его авторами стали две американки, которые показали зрителям как заваривать чай "по-британски". Нетрадиционный способ удивил пользователей интернета. Подобный метод приготовления чая сочли удивительным даже граждане Великобритании.
Мать и дочь напомнили, что в США не распространены электрические чайники. В новом ролике им пришлось налить водопроводную воду в чашку, а затем поместить ее в микроволновую печь. Затем в чашку добавили молоко из пакета и только после этого - чайный пакетик. Получившийся напиток дополнили сахаром. Этот напиток мать назвала "горячим чаем".
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Видео: TikTok / jchelle36
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