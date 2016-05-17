Танец финских матросов на военном корабле стал хитом в TikTok

Матросы задорно танцуют под музыку из мультфильма Disney, изображая танцевальные движения Микки Мауса, Минни Маус, Гуфи и Плуто.

Дурашливый танец призывников финского флота набрал полтора миллиона просмотров в Tik-Tok и даже не разгневал командование.

В коротком видео матросы задорно танцуют под музыку из мультфильма Disney, изображая танцевальные движения Микки Мауса, Минни Маус, Гуфи и Плуто. Видео было опубликовано еще на прошлой неделе, а на этой его изучило руководство Военно-морского флота Финляндии.

На видео не нашли ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность деятельности флота. С молодыми людьми всего лишь провели беседу. Командующий ВМС Йори Харью даже подарил ребятам монету командующего.

Летом г руппа Little Big запустила новый танцевальный флешмоб #IMOK в TikTok.

Видео: TikTok /laivanakki