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Танец финских матросов на военном корабле стал хитом в TikTok

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Матросы задорно танцуют под музыку из мультфильма Disney, изображая танцевальные движения Микки Мауса, Минни Маус, Гуфи и Плуто.

Дурашливый танец призывников финского флота набрал полтора миллиона просмотров в Tik-Tok и даже не разгневал командование.

В коротком видео матросы задорно танцуют под музыку из мультфильма Disney, изображая танцевальные движения Микки Мауса, Минни Маус, Гуфи и Плуто. Видео было опубликовано еще на прошлой неделе, а на этой его изучило руководство Военно-морского флота Финляндии.

На видео не нашли ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность деятельности флота. С молодыми людьми всего лишь провели беседу. Командующий ВМС Йори Харью даже подарил ребятам монету командующего.

Летом группа Little Big запустила новый танцевальный флешмоб #IMOK в TikTok.

Видео: TikTok /laivanakki

Теги: tik-tok, моряки, танец
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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