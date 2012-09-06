Следственными органами будет дана правовая оценка действиям нарушительницы.

В Кургане задержали женщину, танцевавшую на памятнике погибшим воинам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в социальных сетях появилась видеозапись, на которой женщина танцует на мемориальном комплексе погибшим воинам-зауральцам. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность гражданки. Ей оказалась 35-летняя жительница Кургана. Следственными органами будет дана правовая оценка действиям нарушительницы.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали нетрезвого работника автомойки, который ездил на угнанной иномарке.

Видео: Полиция Курганской области