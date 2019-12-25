Список водоемов, пригодных для купания в Ленобласти, уменьшился

Роспотребнадзор составил новый перечень водоёмов Ленинградской области, в которых разрешено купание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Из списка, который был обнародован ранее, вычеркнута река Луга в Кингисеппе. Сотрудники Роспотребнадзора пересмотрели решение и установили, что она непригодна для купания.
Таким образом, новый список выглядит следующим образом:
В Волосовском районе - озеро Донцо и река Луга у деревни Большой Сабск;
В Кингисеппском районе - побережье Финского залива у деревни Выбье;
В Киришском районе - озеро Светлое;
В Ломоносовском районе - река Шингарка;
В Лужском районе - озеро Омчино;
В Сланцевском районе - река Плюсса;
В Тосненском районе - озеро Нестеровское;
В Приозерском районе - озеро Отрадное.
Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборга предупредили об опасности купания на Смоляном Мысе.
Фото: Pixabay
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