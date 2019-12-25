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Список водоемов, пригодных для купания в Ленобласти, уменьшился
Сегодня, 12:38
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lizapoluda

Список водоемов, пригодных для купания в Ленобласти, уменьшился

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Из перечня вычеркнули одну реку.

Роспотребнадзор составил новый перечень водоёмов Ленинградской области, в которых разрешено купание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из списка, который был обнародован ранее, вычеркнута река Луга в Кингисеппе. Сотрудники Роспотребнадзора пересмотрели решение и установили, что она непригодна для купания.

Таким образом,  новый список выглядит следующим образом:

В Волосовском районе - озеро Донцо и река Луга у деревни Большой Сабск;

В Кингисеппском районе - побережье Финского залива у деревни Выбье;

В Киришском районе - озеро Светлое;

В Ломоносовском районе - река Шингарка;

В Лужском районе - озеро Омчино;

В Сланцевском районе - река Плюсса;

В Тосненском районе - озеро Нестеровское;

В Приозерском районе - озеро Отрадное.

Ранее мы рассказали о том, что жителей Выборга предупредили об опасности купания на Смоляном Мысе.

Фото:  Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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