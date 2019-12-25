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Роспотребнадзор опубликовал список областных водоемов, в которых уже разрешено купание
Сегодня, 15:54
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lizapoluda

Роспотребнадзор опубликовал список областных водоемов, в которых уже разрешено купание

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Всего их насчитывается 10.

Сотрудники Роспотребнадзора Ленинградской области проинспектировали 41 водоем на предмет санитарной безопасности. В результате жителям  региона разрешили посещать только 10 из них. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Так, купание разрешено в озере Донцо, реке Луга, Финском заливе, озере Светлое, реке Шингарака, озере Омчино, озере Отрадное, реке Плюсса и озере Нестеровское. 

Остальные водоемы не соответствуют требованиям санитарных правил для массового отдыха. 

Нахождение в остальных водоемах строго запрещено.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники петербургского МЧС проверили 147 водоемов по всему городу.

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области,

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